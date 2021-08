¡Nada más que hacer! El peleador chileno Ignacio Bahamondes obtuvo la victoria en UFC Vegas 34, luego de atinarle una fulminante patada en la barbilla al luchador de Estados Unidos, Roosevelt Roberts, en el tercer round de la pelea. De esa forma, el sudamericano logra su primer triunfo en la compañía y con un golpe que podría considerarse como el KO del año.

‘Nacho’ ya parecía tener la victoria asegurada, pues los dos primeros asaltos se notó superior a su rival, tan solo era cuestión de tiempo que el estadounidense caiga noqueado. Así fue, ya había mandado a la lona a su rival en una primera ocasión, pero el chileno quería la victoria lo más antes posible y, en los segundo finales del tercer round, sacó una patada que, en un abrir y cerrar de ojos, ‘durmió' a Roberts.

La potente patada impactó en el lado derecho de la barbilla de su rival, rápidamente el luchador cae noqueado y el réferi no tiene otra opción que llamar de inmediato al equipo médico para que puedan ayudar a Roosevelt Roberts, quien quedó anulado.

Una gran victoria de Bahamondes, quien obtiene por primera vez el triunfo en la UFC. “Toda la gente que me conoce sabe que, cada vez que he perdido, me he vuelto un competidor mejor, mucho más completo y esta no será la excepción”, mencionó antes del combate en una entrevista en la web oficial de UFC.

