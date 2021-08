Selección peruana: “Vamos por los 9 puntos”

El bien llamado ‘capitán del futuro’ es de aquellos jugadores que le hace bien al fútbol peruano. Esfuerzo, compromiso y madurez es lo que ha demostrado el centrocampista que se ha convertido en el futbolista nacional mejor pagado de la actualidad: 20 millones de euros. Renato Tapia vestirá nuevamente la Bicolor en la fecha triple de eliminatorias –ante Uruguay, Venezuela y Brasil– y dejó claro que ver a Perú en la última posición de la tabla con seis partidos disputados no es suficiente para tirar la toalla en el camino hacia Qatar 2022.

“Vamos por los 9 puntos en estos próximos partidos. Sería mediocre de nuestra parte ir por solo 3 o 6 puntos”, dijo en una entrevista al programa de ‘Sálvense quien pueda’. Tapia disputó siete partidos con la selección peruana en la última Copa América, presencias que confirman que es una pieza fundamental en el esquema de juego de Ricardo Gareca. En cuanto a su club, en la anterior temporada de LaLiga jugó 32 partidos en su primera etapa con la camiseta del celta de Vigo de España.

Unión y amistad

Renato resalta el compañerismo que existe en el equipo de todos y no dejó de mencionar a los que se incorporaron de último, haciendo hincapié en Gianluca Lapadula. El delantero se ha ganado el cariño de sus compañeros y de la gente, no solo por su buen desempeño en la cancha sino también por sus muestras de aprecio. Incluso Tapia no duda en llamarlo “osito cariñosito” porque para abrazando a todo el mundo y que logró compenetrarse bien con el plantel.

“Es un tipazo, es un osito cariñosito porque le encanta abrazar a todo el mundo. Ya le hemos dicho cuando llegó, creo que tenía 100.000 seguidores en Instagram, y a punta de abrazos llegó al millón. Se ha involucrado muchísimo con nosotros. También te das cuenta cuando quiere hablar español, como peruano, cuando te dice ‘mano’, trata de entrar y eso hace que uno se sienta en confianza y bien. Al final, el ambiente de la selección no cambia mucho, pero al ser de muchos humores tratamos de estar en armonía”, manifestó.

Además, el jugador del Celta de Vigo aprovechó para dar a conocer las razones por las que no participó del video que grabaron un gran número de los jugadores de la Blanquirroja durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como se recuerda, la selección estuvo en el ojo de la tormenta, pues para muchos estos jugadores tomaron posición a favor de uno de los dos candidatos.

El futbolista de 26 años señaló que al representar a un país, los jugadores deben ser responsables de lo que dicen. “Tengo mi punto de vista y como mis compañeros lo tuvieron en su momento, es respetable. Me parece que vivimos en un país democrático que lo que yo o tú digas tiene que valer igual de alguien que venga de más abajo. Es un tema delicado porque somos jugadores de la selección. Si fuésemos de un club, puede pasar, porque no representas tanto a nivel Perú ni a nivel exterior, donde te miran”.

En esa misma línea agregó: “No fue algo improvisado, fue algo que se conversó. Decidí no salir porque sentía que si quería dar mi opinión, tenía que hacerlo como Renato Tapia y no como muchas personas dejaron verlo, una campaña”.

El dato

A trabajar. La selección peruana iniciará sus entrenamiento el lunes 23 agosto a las 9.00 a.m. en la Videna con jugadores del medio local. Concentrarán desde el 29.

Costa celebró su llamado a la Bicolor con gol y asistencia

Costa marcó su sexto gol de la temporada. Foto: difusión

Gabriel Costa celebró su convocatoria a la selección con una gran actuación en la Liga chilena. El uruguayo nacionalizado peruano colaboró en la victoria (2-0) del Colo Colo ante Antofagasta como local.

A poco del final del partido (76′), Costa llegó al área del elenco visitante y con un buen remate de zurda puso el 2-0 del ‘Cacique’ en el Estadio Monumental de Santiago, marcando su sexto gol de la temporada.

Cabe indicar que minutos antes el mediocampista había dado asistencia de gol. Con este resultado, su club llegó a los 33 puntos en la tabla de posiciones y se pone de manera parcial en el primer lugar. Sin duda, se sumará a la Bicolor en un gran momento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.