Prensa inglesa sobre James Rodríguez: “Si fuera buen jugador, no habría estado en Everton”

James Rodríguez no la pasa bien en Inglaterra con el cuadro del Everton. El colombiano no ha debutado en la Premier League 2021-2022 y ya comenzó a recibir algunas críticas.

El futbolista de 30 años no es considerado por el DT de los ‘Toffees’, el español ‘Rafa’ Benítez, y, en las dos fechas que ya se disputaron, el colocho ni siquiera ha estado en la banca de suplentes.

Ante la falta de competencia y tras haberse contagiado de COVID-19 , James Rodríguez ha estado activo en la plataforma de streaming Twitch mientras hace cuarentena. Durante una transmisión, el futbolista soltó una frase que disgustó a los seguidores del Everton y algunas figuras de la Premier League.

En la temporada 2020-2021, James Rodríguez jugó 23 partidos en la Premier League y anotó seis goles. Foto: AFP

Una de sus declaraciones reveló que desconocía el rival de turno de su actual club. Sus palabras rápidamente tuvieron respuesta por parte de la TV inglesa.

“Estoy asombrado por lo que dijo James. Mi problema con él todo el tiempo fue que, si fuera un buen jugador, un jugador realmente bueno, no habría estado en el Everton ”, dijo Andy Gray, exfutbolista del Liverpool en el programa BeIN sports.

“Uno pensaría que un jugador como James volvería a casa diciendo: ‘¿Sabes qué? Le debo al Everton. He tenido doce meses fantásticos y quiero devolver esto. Sé que el entrenador dijo que no estoy en sus planes, pero voy a hacer que me elija’. Es con actitud”, mencionó el periodista Richard Keys.

James Rodríguez podría fichar por el Newcastle

El futuro de James Rodríguez estaría fuera del Everton y el equipo interesado en adquirir sus servicios sería el Newcastle de la Premier League.

La prensa inglesa asegura que el colombiano terminaría en las filas de las ‘Urracas’ antes de que concluya el mercado de pases en Europa.

“ Newcastle United planea mantener conversaciones con Everton acerca de James Rodríguez a petición de Steve Bruce ”, comentó el periodista Ekrem Konur en su cuenta de Twitter.

