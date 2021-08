Este domingo 22 de agosto se enfrentan River Plate vs. Gimnasia EN VIVO por APUROGOL en el marco de la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2021. Luego de la caída del Millonario ante el Atlético Mineiro en Copa Libertadores, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán la victoria para levantar el ánimo Por su lado, la dupla de Mariano Messera y Leandro Martini llega a este partido tras una derrota. Los tres puntos que se juegan en este duelo son claves para que ambos equipos, que se encuentran en la mitad de la tabla de posiciones, lo que significará su descenso o su ascenso de las posiciones 9 y 15 que ocupan respectivamente.

La República Deportes transmitirá el minuto a minuto con las mejores jugadas, marcadores en vivo y todas las incidencias que ocurran en el terreno de juego. En la siguiente nota te dejamos toda la información sobre este cotejo de la Liga Profesional Argentina 2021 con horarios por país, guía de canales, cómo verlo online, historial de partidos y más.

¿A qué hora juega River vs. Gimnasia?

Perú: 6.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (lunes 23 de agosto).

¿Qué canal transmite el partido de River vs. Gimnasia?

Argentina: TNT Sports

Perú: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN Play Norte, Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver River vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a canales de TV y no tienes ningún plan contratado de cable o señal digital, puedes seguir el River vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes con toda la información del minuto a minuto: mejores jugadas, marcadores, faltas, previa y más.

¿Cómo ver River vs. Gimnasia en Apurogol?

River vs. Gimnasia también estará disponible en la web gratuita de Apurogol. Para VER EN VIVO el duelo puedes seguir estos pasos:

Desde tu navegador de preferencia ingresa a: www.apurogol.futbol

En la lista de cotejos busca y haz clic en River vs. Gimnasia

Finalmente, haz clic sobre uno de los enlaces que se mostrarán en pantalla.

¿Cómo ver Apurogol online gratis?

Para VER Apurogol ONLINE GRATIS solo debes ingresar a www.apurogol.futbol a través de navegadores web como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que esta es una web gratuita de transmisión de eventos deportivos y se recomienda tener una buena velocidad a internet para evitar los cortes.

Alineación del River Plate

DT: Marcelo Gallardo | Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini; Julián Alvarez, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Braian Romero.

Alineación de Gimnasia La Plata

DT: Mariano Messera y Leandro Martini | Rodrigo Rey; Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Matías Miranda; Johan Carbonero, Eric Ramírez, Luis Rodríguez, Alexis Domínguez o Rodrigo Holgado.

River vs. Gimnasia: historial de partidos

En el historial de partidos entre River vs. Gimnasia, el Millonario sobresale con cuatro victorias y solo una derrota ante su rival en los últimos cinco partidos que han disputado.

Superliga 2019/2020 | Gimnasia de La Plata 0-2 River Plate

Superliga 2018/2019 | River Plate 3-1 Gimnasia de La Plata

Superliga 2017/2018 | Gimnasia de La Plata (5)2-2(4) River Plate

Superliga 2016/2017 | Gimnasia de La Plata 0-3 River Plate

Superliga 2016 | River Plate 1-0 Gimnasia de La Plata

¿Dónde se jugará el partido del River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina se verán las caras dentro del Estadio Juan Carmelo Zerillo hoy, domingo 22 de agosto en busca de los 3 puntos para subir en la tabla de posiciones.