Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por GOLTV y GolTV Latinoamérica se enfrentan hoy domingo 22 de agosto por la octava jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Roberto Mosquera destaca la actuación de sus jugadores en su derrota pasada contra el Peñarol y llega con optimismo para esta fecha del campeonato local, pese a haber perdido también contra César Vallejo la semanada pasada. Por su parte, Cusco FC jugará bajo mayor presión debido a la mala racha de empates y solo una victoria que arrastra desde que empezó el torneo local.

En la siguiente nota te contamos cómo puedes ver este duelo en vivo con toda la información sobre horarios, canales, posibles alineaciones, historial de partidos y más.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC?

País Canal de TV Perú GOL Perú y GolTV Latinoamérica Chile GolTV Latinoamérica y Perú Mágico Estados Unidos GOLTV, Perú Mágico y GolTV Español Internacional GOLTV Play y Fanatiz International Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay GolTV Latinoamérica

¿Cómo ver GolTV EN VIVO?

País Señal Canal Perú Movistar TV Canal 489 SD – Canal 510 SD – Canal 747 HD – Canal 894 HD Estados Unidos DirecTV Canal 468 Chile Movistar TV Canal 894 HD Argentina Supercanal Canal 120 Chile TuVes Canal 600 Chile VTR Canal 95 SD – Canal 595 HD Colombia Click HD Canal 311 Bolivia Cotas Canal 59 Bolivia TiGO Canal 432 Uruguay DirecTV Canal 619 SD – Canal 1619 HD Ecuador Claro TV Canal 95 SD – Canal 595 HD Ecuador Grupo TV Cable Canal 211 SD – Canal 743 HD

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con ningún plan contratado de cable y no tienes acceso a señal de TV, puedes seguir el duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC a través de La República Deportes, que cubrirá el partido con el minuto a minuto trayendo todas las incidencias, marcador, mejores jugadas y todo lo que acontezca durante los 90 minutos en el terreno de juego.

Alineación de Sporting Cristal

DT: Roberto Mosquera | Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Madrid; Távara, Calcaterra, Castillo; C. Gonzáles, Ávila y Liza.

Alineación de Cusco FC

DT: Marcelo Grioni | Enríquez; Rizzo, Figueroa, Velásquez, Corrales; Tello, Abisab, Espinoza, Cedrón, Rivera y Carrillo.

Sporting Cristal vs. Cusco FC: historial de partidos

En los últimos cinco partidos que han disputado Sporting Cristal vs. Cusco FC, el saldo ha favorecido a los celestes, quienes dominan sobre su rival con tres victorias y dos empates.

¿Dónde se jugará el partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Sporting Cristal vs. Cusco FC se verán las caras en el marco de la fecha 8 de la Liga 1 Betsson en el estadio Alejandro Villanueva de Matute desde las 6.00 p. m. (horario peruano).