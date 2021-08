VER WWE SummerSlam 2021 EN VIVO ONLINE HOY, sábado 21 de agosto, en uno de los eventos más importantes de la empresa de lucha libre. La gran novedad es el regreso de John Cena al cuadrilátero luego de más de dos años de inactividad y lo hará por el Campeonato Universal de la WWE ante Roman Reings. Este certamen empezará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Allegiant Stadium de Las Vegas y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Star Action, WWE Network y L a República Deportes vía streaming onlin e.

Precisamente, en esta nota encontrarás todas las incidencias de este evento, la cartelera completa, canales y horarios para ver el WWE SummerSlam 2021, que se desarrollará en Nevada. Habrá un total de diez combates durante toda la noche. Lo más resaltante es que la mayoría de luchadores superan los 35 años, teniendo a Goldberg (54) como el más veterano y a Dominik (24) como el más joven.

A qué hora es WWE SummerSlam 2021

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Cartelera WWE SummerSlam 2021

Roman Reigns vs. John Cena – Título Universal

Bobby Lashley vs. Goldberg – Título de la WWE

Nikki A.S.H. vs. Rhea Ripley vs Charlotte Flair – Título femenino de Raw

Bianca Belair vs. Sasha Banks – Título femenino de SmackDown

The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs. Rey y Dominik Mysterio – Títulos por parejas de SmackDown

Sheamus vs. Damian Priest – Título de Estados Unidos

Edge vs. Seth Rollins

Alexa Bliss vs. Eva Marie

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

AJ Styles y Omos vs. RK-Bro – Títulos por parejas de RAW.

En qué canal ver WWE SummerSlam 2021

Perú: Star Action y WWE Network

México: Star Action y WWE Network

Chile: Star Action y WWE Network

Colombia: Star Action y WWE Network

Ecuador: Star Action y WWE Network

Argentina: Star Action y WWE Network

Estados Unidos: Peacock

España: WWE Network.

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2021 vía Star Action?

Movistar TV: canal 184 (SD), canal 197 (HD), canal 788 (HD)

DirecTV: canal 561 (SD), canal 1561 (HD)

Claro TV. canal 82 (SD), canal 1638 (HD).

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2021 vía WWE Network?

Para seguir el WWE SummerSlam 2021 vía WWE Network EN VIVO ONLINE, deberás acceder con tu cuenta en el siguiente enlace.

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2021 ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir este importante evento en los anteriores canales, no te preocupes, pues encontrarás todas las incidencias en la web de La República Deportes ONLINE GRATIS.

WWE SummerSlam 2021: predicciones

Sheamus vs. Damian Priest por el Campeonato de Estados Unidos: el irlandés puede retener el campeonato. Sin embargo, podría ser tiempo para que el excompañero de Bad Bunny en Wrestlemania obtenga su primer título como peleador “mid-card”.

The Usos vs. Rey y Dominik Mysterio por el campeonato en parejas de SmackDown: The Usos podrían alargar su podio como campeones en pareja. También, se espera que pronto sean Dominik y Rey los que empiecen una rivalidad.

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal: una rivalidad que se arrastra hace ya un buen tiempo. El que se imponga recuperará protagonismo en la empresa.

Bobby Lashley vs. Goldberg por el campeonato de WWE: esta es otra de las luchas en las que parece que va a haber pocas sorpresas de cara al evento. Lashley podría retener su cinturón y seguir con su gran reinado.

Edge vs. Seth Rollins: un encuentro de leyendas en el que cualquiera puede ganar.

Bianca Belair vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenino de SmackDown: el segundo evento más importante de la noche y otro de los combates que no cuenta con un resultado anticipado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.