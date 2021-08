Selección peruana: vuelven a la Bicolor

“Puede volver en cualquier momento”, frase utilizada constantemente y que es una realidad en la era Ricardo Gareca. Y es que el ‘Tigre’ dio a conocer la lista de 24 jugadores para la fecha triple de Eliminatorias, donde la Bicolor enfrentará a Uruguay, Venezuela y Brasil (2, 5 y 9 de setiembre), con algunas novedades. Sin duda alguna, la más llamativa es la vuelta del uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, quien milita en el Colo Colo de Chile.

“Lo hemos seguido a partir de que se nacionalizó peruano. Nos ha gustado su actitud, rápidamente se incorporó y se adaptó de forma hasta simpática”, argumentó el argentino sobre su decisión. Pero Costa no es el único que pega la vuelta, pues Paolo Guerrero, Edison Flores, Luis Advíncula y Christofer Gonzales, quienes no estuvieron en la Copa América, también fueron convocados.

“Vimos una superación importante en Paolo. Hemos seguido muy de cerca toda su evolución y creemos que está en condiciones ya de estar con la selección nuevamente”, señaló.

Sobre los ausentes hizo un análisis en profundidad. Santiago Ormeño quedó de lado para darle paso a Raúl Ruidíaz de mejor presente. La ausencia de Pedro Aquino y Carlos Zambrano obedece a una decisión técnica. Eso sí, el DT hizo hincapié en el caso del jugador de Boca Juniors. “Lo de Zambrano no es nada personal con él, ni mucho menos. En seis años de proceso, jamás rompería una relación con un jugador. Las decisiones son lo que consideramos adecuado para estas fechas. Jamás tuve un problema con un jugador. Si a un jugador no le cae una decisión mía, es distinto, es algo a lo que los entrenadores estamos expuestos”, acotó el ‘Tigre’, que mira optimista los próximos tres partidos. “Sabemos que estamos en una situación donde es necesario sumar de a tres. La desesperación no conduce a nada y estamos en condiciones de hacer buenos partidos”.

¿Y jugadores de Alianza Lima? El estratega no descartó que más adelante pueda tomarlos en cuenta. “Valoramos mucho a los jugadores del medio local. En cualquier problema que se pueda llegar a presentar, tenemos que recurrir a ellos”.

Público en el Estadio

La presencia de público en el Nacional para estas fechas de Eliminatorias también es una prioridad para Gareca, quien dio detalles de la reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo. “Perú es de los países que más tarde está reactivando los menores, se lo hicimos saber al presidente de la República, así como la gente en la tribuna. La preocupación de él es la falta de vacunación de la gente, lo vimos muy interesado en que la gente vuelva a los estadios, nos dio a entender que era viable, pero se necesita consultarlo. Para nosotros es fundamental que la gente vuelva al estadio”, finalizó.

