Renato Tapia aclaró por qué no participó en la campaña Ponte la camiseta a favor de Keiko

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la selección peruana estuvo en el ojo de la tormenta, debido a que algunos jugadores realizaron una singular campaña a favor de uno de los dos candidatos. Así como hubieron futbolistas que participaron en este evento, también están los que no, entre ellos se encuentra el mediocampista Renato Tapia .

Meses más tarde, el volante del Celta de Vigo rompería su silencio y hablaría sobre la campaña Ponte la camiseta. En diálogo con el programa de YouTube Sálvese quien pueda, el futbolista de 26 años señaló que al representar a un país, los jugadores deben ser responsables de lo que dicen porque se puede malinterpretar.

“De hecho que tengo mi punto de vista y como mis compañeros lo tuvieron en su momento, es respetable. Me parece que vivimos en un país democrático que lo que yo o tú digas tiene que valer igual de alguien que venga de más abajo. Por ahí podré coincidir con algunos, con otros tal vez no, pero es un tema delicado porque somos jugadores de la selección. Si fuésemos de un club se puede pasar, porque no representantas tanto a nivel Perú ni a nivel exterior, donde te miran ”, empezó declarando Tapia.

En esa misma línea, el popular ‘Capitán del futuro’ de la selección peruana aseguró que varios de sus compañeros que aparecieron en dicha campaña, se le acercaron para incitarlo a que aparezca también. “ Se acercaron, no fue algo improvisado, fue algo que se conversó. Decidí no salir porque sentía que si quería dar mi opinión, tenía que hacerlo como Renato Tapia y no como muchas personas dejaron verlo como seleccionados o parte de una campaña ”, manifestó.

El volante que milita en el fútbol español siguió reflexionando acerca de participar en una campaña a favor de un candidato. “Todas las personas, incluyendo los de la selección, tienen pensamientos distintos y al llevarlo al lado de una campaña, nos metieron a todos en el mismo saco. Somos personas que influimos mucho en los pensamientos de los demás y no podemos decir cosas que lo pueden llevar a un mal entendido, o estar apoyando a unos y otros”, culminó.

Mira aquí la entrevista completa

