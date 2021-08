Inter vs. Genoa EN VIVO se juega este sábado 21 de agosto por la fecha 1 de la Serie A de Italia a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana) en el Estadio Giuseppe Meazza. (Ver Inter vs. Genoa EN VIVO vía ESPN 2) El duelo entre los ‘neroazzurros’ y los ‘rossoblus’ será televisado por la señal de ESPN 2 para la región de Latinoamérica. Si no cuentas con este canal, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes para que no te pierdas toda la información gracias a la previa del encuentro. También encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto del cotejo y el resumen con las mejores jugadas y goles.

Inter vs. Genoa EN VIVO: ficha del partido

Partido Inter vs. Genoa ¿Cuándo es? Sábado 21 de agosto ¿A qué hora? 11.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN 2.

Posibles alineaciones del Inter vs. Genoa

Inter: Samir Handanovič; Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Ivan Perišić; Stefano Sensi; Edin Džeko.

DT: Simone Inzaghi

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

DT: Davide Ballardini

¿A qué hora juega Inter vs. Genoa EN VIVO?

El Inter vs. Genoa podrás verlo EN VIVO a partir de las 11.30 a. m. en el territorio peruano. A continuación, te dejamos los horarios por países para el encuentro por la Serie A:

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a.m.

México: 11.30 a. m.

Chile: 12.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Inter vs. Genoa vía ESPN 2 EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Inter vs. Genoa EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver Inter vs. Genoa vía ESPN 2 EN VIVO ONLINE GRATIS de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

