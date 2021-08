Arsenal vs. Chelsea EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este domingo 22 de agosto, desde las 10.30 a. m. (Perú), en el Emirates Stadium en un partido por la fecha 2 de la Premier League. La transmisión del partido estará a cargo del canal ESPN 2. También puedes seguir todas las incidencias del duelo de la liga inglesa y mirar los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

Arsenal vs. Chelsea: historial

El historial de enfrentamientos es amplio, por lo que nos centraremos en los últimos 10 encuentros. De este grupo, los gunners llevan la delantera con cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas.

En el cotejo más reciente, los blues se impusieron 2-1 con goles de Kai Havertz y Tammy Abraham, mientras que Granit Xhaka puso el descuento. Este partido fue de carácter amistoso y se disputó el 1 de agosto de este año.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Chelsea?

La transmisión del partido entre Arsenal vs. Chelsea EN VIVO empezará a partir de las 10.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.30 a. m.

10.30 a. m. México: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

España: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs. Chelsea?

El duelo por la Premier League irá por la señal de ESPN 2 y ESPN Play en territorio latinoamericano. Conoce qué canales sintonizar según tu país.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver Arsenal vs. Chelsea vía ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Arsenal vs. Chelsea por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Arsenal vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.