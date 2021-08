El WWE SummerSlam se llevará a cabo la noche del sábado 21 de agosto. Sin embargo, esta fecha es poco habitual, pues normalmente no se realiza los sábados, sino más bien los domingos. A pesar de ello, los fanáticos ya esperan las peleas entre John Cena vs. Roman Reigns, Bobby Lashley vs. Goldberg, entre otras.

¿A qué hora inicia WWE SummerSlam 2021?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos : 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del domingo

¿Qué canal transmite WWE SummerSlam 2021?

Para poder sintonizar el megaevento solo debes estar conectado a internet y acceder a tu cuenta de suscripción en WWE Network.

Star Action EN VIVO

Star Action por Movistar TV: canal 184 SD

Star Action por Movistar TV: canal 197 HD

Star Action por Movistar TV: canal 788 HD

Star Action por DirecTV: canal 561 SD

Star Action por DirecTV: canal 1561 HD

Star Action por Claro TV: canal 82 SD

Star Action por Claro TV: canal 1638 HD

WWE Network EN VIVO

Para suscribirte a WWE Network , lo primero que debes hacer es ingresar a este LINK. Una vez allí, ingresa tu correo, crea una contraseña y coloca los datos de tu tarjeta.

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2021?

Este evento se podrá ver por medio de la señal de Star Action que es el canal premium por el que debes pagar una suscripción para verlo y también vía WWE Network, que también es una señal de paga.

WWE SummerSlam 2021: cartelera completa

Campeonato Femenino de Raw Triple amenaza: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. John Cena

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Goldberg

Campeonatos en parejas de SmackDown: The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) (c) vs. The Mysterios (Dominik & Rey Mysterio)

Campeonato femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

Edge vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

Eva Marie (con Doudrop) vs. Alexa Bliss

Campeonatos en parejas de Raw: AJ Styles & Omos (c) vs. RK-Bro (Randy Orton & Riddle).

Summerslam: VER WWE Network EN VIVO

Para poder ver el magno evento solo debes estar conectado a internet y acceder a tu cuenta de suscripción en WWE Network, por eso, si quieres sintonizar GRATIS SummerSlam, lo puedes seguir a través de La República Deportes.