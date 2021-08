Tras empatar en Cádiz en el estreno (1-1), el cuadro granota va en busca de los tres puntos frente al equipo ‘merengue’. Para lograr tal fin, Paco López tiene en mente un once eficaz. Mientras que el entrenador madridista, Carlo Ancelotti, prefiere no adelantarse ante una posible contratación de Kylian Mbappé. Aquí podrás saber a qué hora se juega Real Madrid vs. Levante EN VIVO.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante?

Argentina: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos: 13:00 PT / 16:00 ET

México: 15:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Perú: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

¿Qué canal transmite el partido de Real Madrid vs. Levante?

En Sudamérica, DIRECTV SPORTS será la señal internacional que transmitirá el partido. Mientras que en España, Movistar LaLiga va ser quien emita el encuentro

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Real Madrid vs. Levante ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

Alineación del Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Alaba; Asensio, Casemiro, Valverde; Hazard, Bale y Benzema.

Alineación de Levante

Levante: Aitor Fernández; Son, Rober Suárez, Duarte, Clerc; De Frutos, Melero, Campaña, Bardhi; Roger y Morales.

Real Madrid vs. Levante: historial de partidos

P. Jugados 22

Ganados Real Madrid 19

Empatados 1

Ganados Levante 2

Goles Real Madrid 59

Goles Levante 13

¿Dónde se jugará el partido del Real Madrid vs. Levante?

El partido Real Madrid vs. Levante se llevará a cabo en el estadio Ciutat de Valencia.