Desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, el SummerSlam 2021 tendrá lugar este sábado 21 de agosto. En la siguiente nota, te contamos los horarios, canales y cuál es la cartelera completa para que no te pierdas ninguna pelea del evento más famoso de la lucha libre.

¿A qué hora inicia WWE SummerSlam 2021?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos : 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del domingo

WWE SummerSlam 2021: canal de transmisión

Para poder sintonizar el megaevento solo debes estar conectado a internet y acceder a tu cuenta de suscripción en WWE Network.

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2021?

Si quieres sintonizar GRATIS SummerSlam, lo puedes seguir a través de La República Deportes .

WWE SummerSlam 2021: cartelera completa

Campeonato Femenino de Raw Triple amenaza: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. John Cena

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Goldberg

Campeonatos en parejas de SmackDown: The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) (c) vs. The Mysterios (Dominik & Rey Mysterio)

Campeonato femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

Edge vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

Eva Marie (con Doudrop) vs. Alexa Bliss

Campeonatos en parejas de Raw: AJ Styles & Omos (c) vs. RK-Bro (Randy Orton & Riddle).

Predicciones del WWE SummerSlam 2021

Sheamus vs. Damian Priest por el Campeonato de Estados Unidos: el irlandés puede retener el campeonato. Sin embargo, podría ser tiempo para que el excompañero de Bad Bunny en Wrestlemania obtenga su primer título como peleador “mid-card”.

The Usos vs. Rey y Dominik Mysterio por el campeonato en parejas de SmackDown: The Usos podrían alargar su podio como campeones en pareja. También, se espera que pronto sean Dominik y Rey los que empiecen una rivalidad.

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal: una rivalidad que se arrastra hace ya un buen tiempo. El que se imponga recuperará protagonismo en la empresa.

Bobby Lashley vs. Goldberg por el campeonato de WWE: esta es otra de las luchas en las que parece que va a haber pocas sorpresas de cara al evento. Lashley podría retener su cinturón y seguir con su gran reinado.

Edge vs. Seth Rollins: un encuentro de leyendas en el que cualquiera puede ganar.

Bianca Belair vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenino de SmackDown: el segundo evento más importante de la noche y otro de los combates que no cuenta con un resultado anticipado.

¿Dónde será el WWE Summerslam 2021?

El WWE Summerslam 2021 será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Summerslam: VER WWE Network EN VIVO

Para poder ver el magno evento solo debes estar conectado a internet y acceder a tu cuenta de suscripción en WWE Network, por eso, si quieres sintonizar GRATIS SummerSlam, lo puedes seguir a través de La República Deportes.