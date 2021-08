En el 2021, Charlotte Flair alcanzó la impresionante cifra de 11 veces como campeona mundial de WWE. Este logro metió a la ‘Reina’ nuevamente en el debate de las mejores luchadoras de todos los tiempos.

Previo a su lucha en Summerslam 2021, en la que buscará nuevamente ganar el título mundial en una triple amenaza contra Nikki A.S.H (la actual campeona) y Rhea Ripley, la hija de la leyenda Ric Flair, le contó a La República su sentir al ser considerada, por varios fans y analistas especializados en lucha libre, como la mejor de la historia.

“No siento presión (risas), no es algo que pienso todo el tiempo, cuando salgo al ring o cuando estoy en vestuarios, pero sí es algo que quiero ser, es por lo que quiero que me recuerden, así quiero que me referencien, es una presión que yo me pongo a mí misma, es lo que me empuja a ser lo buena que soy”, contestó Charlotte.

En cuanto al combate de este domingo 22 de agosto en Summerslam, Charlotte indicó que está preparada para todo, incluso para tener que ganarle a sus dos rivales si es que buscan hacer equipo contra ella durante la lucha.

“Las triple amenazas son interesantes, ya que no necesitas ser vencida para perder el combate, así que, con toda mi experiencia, si hay un escenario en que tengan que hacer equipo sí lo espero, pero al final es cada una por sí misma”, aseguró.

Finalmente, Charlotte hizo a un lado las rivalidades con Rhea Ripley y Nikki A.S.H. para elogiar el trabajo que han hecho ambas en sus respectivas carreras deportivas.

“ No podría estar más orgullosa de Rhea , ella se ha ganado todo lo que tiene. Ver lo que ha crecido me dice que va a ser el futuro de esta división. Sobre Nikki, realmente tienes que darle crédito por tomar el personaje que tenía y cambiar totalmente, y ahora la tienes acá como campeona. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas bonitas que digo de ellas, voy a salir de Summerslam como la campeona”, puntualizó.

Charlotte Flair enfrentará a Rhea Ripley y Nikki A.S.H. en una triple amenaza en Summerslam. Foto: WWE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.