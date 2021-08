La desazón de un hincha que no controla su ímpetu al ver a su equipo en un lugar no esperado lo fue sacando de a pocos. Los resultados no lo avalan (48 partidos, 19 victorias, 14 empates y 15 derrotas), y el funcionamiento del equipo tampoco. Universitario intentó sobreponerse a las adversidades, pero no logró ser un equipo compacto que sabía a qué jugar de la mano de Ángel Comizzo.

El argentino perdió crédito y el clásico rival era para muchos su examen final. La derrota (2-1) nos hacía presagiar un anuncio por parte de la administración crema, pero fue el propio DT quien tomó la palabra para hacer público lo que muchos esperaban. “Sin importar el resultado era el último partido que dirigía”, dijo tras el pitazo final en el Estadio Nacional y en medio de frustración de no haber podido vencer a Alianza Lima.

“El día domingo, la administración había tomado la decisión de sacarnos del equipo. El domingo me dijeron que no era más entrenador del equipo. No quisimos perjudicar al equipo, ya que estábamos muy cerca del partido. Estoy muy agradecido con los jugadores, con los que tengo una relación excelente. Me voy triste porque no logramos algo similar a lo que en el Apertura y el año pasado conseguimos”, agregó Comizzo, dejando en claro que la ‘U’ inició la búsqueda de su reemplazante hace casi cinco días.

Suspenso administrativo

Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas para la directiva de la ‘U’. La vigencia de la Ley 31279 confirma que Sunat deberá nombrar al nuevo administrador del club. Hecho que podría, por lo menos en este momento, perjudicar al equipo.

Jean Ferrari aceptó la posibilidad de volver al club. “Yo he presentado mis credenciales con un equipo muy potente y confío plenamente en nuestro plan estratégico. Estoy esperando la confirmación de Sunat. Se han presentado cerca de 17 postulantes”, confesó.

Pero lo claro es que de elegir en este momento un nuevo técnico –contratado por Gremco–, no sería reconocido por la gestión entrante, por lo que estaríamos hablando de un comando técnico con un corto periodo de vida en Ate.

Ahora bien, la actual administración ha sido clara y a través de su asesor deportivo, Roberto Martínez, anunció quiénes se harán cargo interinamente del equipo. Además, dejó en claro la realidad que atraviesa la institución.

“Juan Pajuelo y Bernales quedan a cargo. Tenemos que esperar la rescisión y temas finales para ver el tema del presupuesto. Estamos en una situación económica que no nos permite lanzar nombres” , señaló. No obstante, se supo que ya se iniciaron las conversaciones con quien podría ponerse el buzo crema.

Muchos hinchas piden a gritos el regreso de Gregorio Pérez; sin embargo, la primera y principal opción para los cremas es argentina.

‘Titán’ a la vista

Se trata de Martín Palermo. El técnico de 47 años conversa con el club crema y en las próximas horas podrían cerrar su llegada con un contrato a largo plazo. Y es que la llegada del exjugador estaría condicionada a trabajar pensando en resultados más para el próximo año que para lo que resta de la Fase 2 de la Liga 1, donde los cremas marchan octavos con nueve puntos. Cabe indicar que de ajustarse algunos detalles en las negociaciones, el argentino podría ya estar en la capital la próxima semana.

En su etapa como técnico, Palermo dirigió a Godoy Cruz y Arsenal de Argentina; pasó por Unión Española de Chile; asumió por una temporada el cargo en Pachuca de México y su última experiencia fue en Curicó Unido de Chile , donde se mantuvo hasta julio de este año y se fue por malos resultados. La ‘U’ vuelve al campo el domingo para enfrentar a Sport Boys en Villa El Salvador en medio de un drama que parece no tener fin.

Las cifras

2 victorias, tres empates y dos derrotas sumó Comizzo en la fase 2.

8° en la tabla de la Fase 2 deja Comizzo a la ‘U’. Los cremas tienen 9 puntos.

