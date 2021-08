Nuevas fechas de Eliminatorias Qatar 2022 se avecinan para la selección peruana de fútbol y, como es usual, las diversas variantes escogidas por Ricardo Gareca para los cotejos que se jugarán contra Uruguay, Venezuela y Brasil han dado de qué hablar. Ausencias y retornos brillan en la lista de convocados con las que el ‘Tigre’ buscará sumar puntos y dar esperanza a la clasificación de la escuadra blanquirroja al próximo mundial de fútbol.

Por ello, en la siguiente nota te dejamos las cinco claves más importantes de la nueva lista de convocados por Gareca con las que el equipo nacional intentará subir en la tabla de posiciones con la fecha triple de eliminatorias que llegará en setiembre.

El regreso de Paolo Guerrero

Una lesión de la rodilla dejó fuera de juego a Paolo Guerrero hace unos meses. Ello provocó su ausencia en los partidos pasados que jugó Perú en la Copa América 2021. Sin embargo, hace unos días el ‘Depredador’ volvió a jugar en Brasil con su equipo, el Inter de Porto Alegre; su reciente recuperación y los minutos disputados en su club le han bastado para que sea llamado.

Paolo Guerrero

Al respecto, Gareca también detalló la preocupación de Guerrero por estar en el equipo. “Lo de Paolo Guerrero, se ha preocupado y ha jugado. Vimos una superación en él importante y creemos que va a estar”, expresó. Sin embargo, el DT también mencionó que su convocatoria no aseguraba su participación como titular ante los compromisos que se vienen.

La no convocatoria de Zambrano

Carlos Zambrano nuevamente brilló por su ausencia en la lista de convocados de Ricardo Gareca. Hace ya un buen tiempo que no ha sido llamado para jugar con la selección; ello ha provocado ciertos rumores de una posible ruptura en la relación entre el técnico y el jugador. Sobre esto, el entrenador de la Bicolor precisó que eso no es cierto.

Carlos Zambrano

“No se ha roto nada, no me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. En seis años que llevo al frente de la selección no lo he hecho. Para mí los jugadores son importantes”, aclaró el DT argentino; añadió que las decisiones que se toman son de acuerdo a lo que creen apropiado para las fechas.

Vuelve el ‘Oreja’ Flores

Edinson ‘Oreja’ Flores ha vuelto a ser convocado para vestir la camiseta peruana en los próximos encuentros de Eliminatorias Qatar 2022 luego de casi 10 meses de ausencia. El mediocentro ofensivo se perdió la Copa América 2021 debido a una lesión que lo descartó completamente del planteamiento de Gareca.

Edinson 'Oreja' Flores

Recientemente, Flores volvió a las canchas como titular vistiendo la 10 de su equipo, el DC United, y sus condiciones han sido consideradas como óptimas para jugar nuevamente con la selección peruana de fútbol. Al respecto Gareca señaló que “es importante que esté convocado, estando en sus condiciones, como creemos que está en estos momentos”.

Raúl Ruidíaz se suma a la delantera

Durante su última conferencia de prensa, Gareca dejó en claro que se fija mucho en la situación actual de los jugadores para convocarlos. En línea con ello, su ojo futbolístico parece haber notado el destacado rendimiento que tiene actualmente Raul Ruidíaz en la Major League Soccer (MLS) con el Seattle Sounders, donde hace poco fue nombrado dos veces seguidas como el jugador de la semana.

Raúl Ruidíaz

“Lo de Raúl no es por lo que tenemos conocimiento, sino presente. De los delanteros es el que mejor presente tiene, futbolísticamente”, dijo el DT de la Bicolor resaltando el buen trabajo de la ‘Pulga’ Ruidíaz.

La ausencia de Santiago Ormeño

El mexicano-peruano, Santiago Ormeño, actual delantero del León de México, no fue llamado por Gareca. A pesar de que no gozó de la misma cantidad de minutos que otros compañeros, su participación en la Copa América fue del agrado del técnico. Sin embargo, habría sido un tema de continuidad de juego lo que habría determinado su ausencia en la lista del DT de Perú.

Santiago Ormeño

“En su nueva incorporación del club, teníamos expectativa que agarrara continuidad de lo que es el juego. A esta no continuidad se le suma mucho tiempo entre la Copa América y este presente, creemos que no es lo ideal. Queremos que tenga mayor continuidad en su equipo”, sostuvo el técnico argentino refiriéndose a la falta de entrenamiento de Ormeño con su nuevo equipo.