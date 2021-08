Ronald Koeman se refirió al heredero de la ‘10’ de Lionel Messi en el Barcelona

En la previa del partido entre Barcelona y Athletic Club del sábado, Ronald Koeman brindó una conferencia de prensa y los medios no tardaron en consultar quién lucirá la camiseta ‘10′ de Lionel Messi, el jugador más importante de la historia del club.

“El dorsal es un tema del club. Es una decisión que tiene que tomar el club, no el entrenador. Mi opinión no es importante” , declaró el técnico neerlandés dejando en claro que no quiere involucrarse en la elección.

Antes de la ‘Pulga’, la ‘10′ del Barcelona la llevó el brasileño Ronaldinho, por lo que es un número que trae muy buenos recuerdos a la hinchada, que espera un digno sucesor de la camiseta donde plasme magia con ese dorsal mágica.

Sobre el compromiso por LaLiga, Ronald Koeman aclaró que Coutinho no ha sido considerado en lista, ya que esperará a que levante su nivel.

“Philippe está fuera porque yo pienso que necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de venir. Si opto por él, es porque es un gran jugador, que puede ser importante para el Barça”, dijo sobre Coutinho.

Ronald Koeman indicó que Coutinho podría debutar con el Barça esta campaña en la tercera fecha liguera, contra el Getafe, sustituyendo a Pedri, que aún no ha descansado tras una intensa seguidilla que protagonizó en la Eurocopa y Juegos Olímpicos con la selección de España.

“Hemos decidido que jugará mañana, pero que a partir de entonces tendrá dos semanas de vacaciones (...) Por haber jugado dos torneos este verano, necesita un descanso”, explicó Ronald Koeman.

Además, el entrenador neerlandés también opinó sobre el caso del joven de 18 años Ilaix Moriba, apartado por no querer renovar con el Barça.

“Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, lo importante es jugar partidos, este ha sido mi mensaje. Pero el jugador, con su agente, han decidido diferente”, opinó Koeman.

