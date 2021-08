Ricardo Gareca citó a 24 jugadores para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 que afrontará la selección peruana en setiembre. En la conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó el porqué de las convocatorias —y ausencias— de algunos futbolistas, pero también le hicieron preguntas acerca de la actualidad de su compatriota Lionel Messi, quien no renovó con el Barcelona y firmó con el PSG.

Al ‘Tigre’ le preguntaron su opinión con el pase de ‘Lio’ al Francia, para ello hicieron un símil con el traspaso que Boca a River que Gareca hizo como jugador en 1984. Ante ello, el técnico mencionó que ambos casos son muy diferentes, puesto que el equipo parisino no es el clásico rival del Barza. “Messi no se fue del Barcelona al Real Madrid, es mucho más criticable lo que pasó conmigo que con él. No tiene nada que ver la comparación”, respondió.

Luego, el argentino de 63 años continuó con una respuesta contundente: “A mí no me gustó (que haya ido a Francia). Creo que es el mejor jugador del mundo, pero no me gustó que lo hayan dejado ir”. Ante eso, el exfutbolista dijo que le hubiera gustado que la ‘Pulga’ termine su carrera en el Barcelona.

Gareca mencionó que respeta la decisión del ‘30′ del PSG, pues él habrá visto lo que le parecía más conveniente. Sin embargo, no dejó de manifestar su disgusto, pues no considera que haya sido lo correcto: “No me gustó ni que Barcelona dejara ir a Messi, ni que Messi se vaya del Barcelona”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.