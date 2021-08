Ya se conocen los jugadores que afrontarán la fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022. En conferencia de prensa, Ricardo Gareca dio a conocer los detalles por los próximos duelos y confirmó la presencia de Raziel García, el volante fue una de las gratas apariciones en la última Copa América.

“Lo de Raziel no lo diría como una realidad, sino lo confundiríamos. Por ahí en el sensacionalismo que reina en el fútbol, pasa a ser el mejor jugador del fútbol peruano. Eso está fuera de nuestra observación. Tiene que ver con lo mediático y yo no opino ni me meto”, puntualizó el ‘Tigre’ en torno a la información que circula sobre el deportista.

El estratega argentino analizó la actual campaña del jugador de Cienciano y explicó el porqué de su convocatoria. “Nos adaptamos a lo que nos toca vivir. Es importante desde nuestro mensaje que los jugadores no se confundan. El rendimiento no se basa en un partido, sino en la cantidad de partidos. Raziel García está siendo considerado y ojalá pueda ser una realidad con el correr del tiempo”, puntualizó

También se refirió sobre su juego y las expectativas que tiene a futuro. “Es un jugador con enormes condiciones pero dependerá de él ser habitualmente convocado. Queremos que se gane ese derecho a jugar en base a sacrificio, rendimiento y resultados”, añadió.

Recordemos que el centrocampista de 27 años tuvo una buena participación en la Copa América e inclusive estuvo cerca de fichar por Rosario Central. En las semifinales del torneo continental entró en la segunda parte ante Brasil. Este antecedente, junto a sus buenas actuaciones en la Liga 1 Betsson, hicieron posible que sea considerado.

La selección jugará del 2 al 9 de setiembre ante Uruguay, Venezuela y Brasil la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

