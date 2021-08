Ricardo Gareca citó a 24 jugadores para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 que afrontará la selección peruana en septiembre. Ante la ausencia de Gianluca Lapadula para el primer partido, el ‘Tigre’ debía tener más opciones en el plantel. Por eso, convocó a Raúl Ruidíaz para que defienda, nuevamente, la camiseta blanquirroja.

En la conferencia de prensa, el DT argentino dio detalles del motivo por el que llamó a la Puga a los entrenamientos del equipo nacional, pues destacó que su convocatoria no se debe solo a lo que ha demostrado en el pasado, sino a lo que muestra actualmente en la MLS: “Lo de Raúl no es por lo que tenemos conocimiento, sino presente. De los delanteros es el que mejor presente tiene, futbolísticamente”.

Gareca reconoce que el llamado de algunos jugadores -y la ausencia de otros- genera distintas opiniones entre la hinchada y los especialistas. Sin embargo, sabe que él, como Ruidíaz, es algo habitual cuando se está en su posición: “Nosotros estamos sometidos a críticas y cuestionamientos. Seguramente el rendimiento de la selección no satisface a la gente. Vivimos expuestos a la crítica. [Raúl] Está acostumbrado, es inevitable. Para él no es un problema eso, confiamos en él y en los jugadores, por eso lo convocamos”.

En la rueda de prensa, el entrenador mencionó que no debe sorprender los llamados a futbolistas que no estuvieron en la Copa América, pues analizan el presente de cada uno de ellos y las necesidades de la selección: “Hay muchachos que de pronto no han estado como en Copa América y son llamados. Convocamos de acuerdo a lo que creemos necesario”.

Para finalizar, Ricardo Gareca indicó que los seleccionados nunca dejan de ser importantes, pues siempre siguen el desempeño de cada uno en sus clubes: “El jugador que viene, aunque sea por primera vez, nunca deja de ser tenido en cuenta, siempre está siendo observado. Para este caso resolvimos esto”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.