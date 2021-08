Mbappé irá a la banca si no renueva, asegura exagente de un jugador del PSG

Kylian Mbappé podría vivir un infierno en las próximas semanas dentro del PSG, según cuenta el exagente de Marco Verrati, Donato di Campli . Se sabe que el atacante parisino se ha negado a firmar una renovación para salir del club francés.

El exmánager del futbolista italiano sostuvo en una entrevista que el Paris Saint-Germain tomaría ‘represalias’ contra el joven jugador y que terminaría en las gradas en caso de no renovar, tal como pasó con Rabiot.

Mbappé espera que la directiva lo venda antes del 31 de agosto. Foto: AFP

“Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora. Si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal”, dijo Donato di Campli para AS de España luego de vivir una situación similar con Verrati.

Asimismo, Di Campli señaló que es casi imposible que el Real Madrid tenga en sus filas a Mbappé, al menos para esta temporada.

“La única esperanza es Leonardo, que es un hombre de fútbol. Y eso es importante. Pero aun así lo veo muy difícil, casi imposible. Con Al-Khelaïfi y el PSG tienes un problema, y es que es como si les diese pereza el dinero”, agregó.

“ Mbappé no debe ofender al emir y decirle que se va, porque está en sus manos. Ojalá tenga suerte, porque el PSG al final no engaña a nadie. Quiere comprar la historia, pero la historia no se compra. La historia se escribe. Y ellos no pueden, no pueden”, aseveró el exrepresentante de Verrati.

¿Qué pasó entre Donato di Campli y el PSG?

Durante la entrevista a AS de España, Donato di Campli reveló que lo de Mbappé le recuerda una experiencia similar que vivió con Marco Verrati en el 2017.

En ese año, tanto el representante como el futbolista italiano iban a firmar con el Barcelona, pero cuenta que el Paris Saint-Germain provocó un cambio en el panorama.

Verrati llegó al PSG a mediados del 2012. Foto: EFE

“El propio Marco se lo comunicó al club en el segundo día de entrenamientos de la pretemporada, que quería dejar el PSG, que no iba a renovar y que como el Barcelona acababa de recibir los 222 millones de la cláusula de rescisión de Neymar, tenía mucho dinero en caja para hacer frente a lo que pidiesen por él. Lo siguiente que pasó es que el PSG amenazó a Marco y él terminó firmando con (Mino) Raiola, aunque él nunca lo reconocerá”, confesó Di Campli.

El empresario expresó que Verrati fue amenazado con ir a la grada si no renovaba, pese a que un inicio intentó convencer a la directiva parisina de que lo dejen partir.

“Bartomeu también intentó hablar con Al-Khelaïfi, pero él no quiso ponerse al teléfono con el presidente del Barça. Marco en ese momento tuvo miedo por la posible reacción del PSG. Le amenazaron con la posibilidad de acabar en la grada si no renovaba el contrato ”, comentó para AS.

