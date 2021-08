Kylian Mbappé: “Quiero ir al Real Madrid”

Jugar al lado de Lionel Messi no es algo que emocione demasiado a Kylian Mbappé. Y es que ni la llegada del argentino frenó su deseo de marcharse del París Saint-Germain para sumarse al Real Madrid. El delantero se reunió con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y le hizo saber que tomó la decisión hace varios meses atrás de vestir la camiseta de la ‘Casa Blanca’, incluso el programa deportivo español ‘El chiringuito’ asevera que Mbappé le ha pedido al PSG iniciar ya las negociaciones con el club español.

De acuerdo a información de La Gazzetta dello Sport, el argumento del atacante para su salida, entre otros, es el querer ser el líder de un proyecto. Y el de Bondy considera que con Messi su figura pasará a segundo plano. “Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por el francés, según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador no ha cambiado la decisión del PSG. L os de Francia no tienen intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis en junio del 2022, fecha en la cual culmina su contrato con la entidad francesa, en la que milita desde el 2017.

De otro lado, el debut de Lionel Messi en París debe esperar, pues no fue convocado por Pochettino para el duelo de hoy.

