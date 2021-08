Gareca explica ausencia de Zambrano y descarta mala relación con el jugador

Ricardo Gareca citó a 24 jugadores para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 que afrontará la selección peruana, y entre los jugadores que no fueron convocados resalta el nombre de Carlos Zambrano.

El ‘Tigre’ dio detalles del por qué el jugador de Boca Juniors no fue tomado en cuenta para los duelos antes Brasil, Venezuela y Uruguay.

El estratega argentino señaló a los periodistas que para esta ocasión tomará en cuenta defensores que actúan en la Liga 1 Betsson.

“ Podemos contar con los muchachos del medio local. Siempre podemos recurrir con ellos porque no paran, están entrenando. La lista para el primer partido estamos como tenemos estar. Si se presentan problemas para el segundo partido, recurriremos a los del medio local. Están los jugadores que creemos que deben estar”, precisó el DT de la selección peruana.

Asimismo, a Gareca le preguntaron si tenía una mala relación con Carlos Zambrano a la cantidad de fechas que lleva fuera de la Bicolor. El entrenador de Perú descartó de manera tajante esa idea.

“ No se ha roto nada, no me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. En seis años que llevo al frente de la selección no lo he hecho. Para mí los jugadores son importantes. Las decisiones que tomamos son de acuerdo a lo que creemos apropiado para estas fechas. No está dentro de mi órbita tener problema con ellos”, aseguró el argentino.

Selección peruana: convocados para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022

Gallese

Carvallo

Cáceda

Corzo

Advíncula

Santamaria

Abram

Ramos

Callens

Trauco

López

Tapia

Cartagena

Cueva

Yotún

Gonzales

Peña

Flores

García

Carrillo

Costa

Guerrero

Lapadula

Ruidíaz

