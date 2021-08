DT de Athletic sobre salida de Messi: “Mentiría si dijera que prefiero tenerlo enfrente”

La era post-Messi en Barcelona inició con un triunfo ante la Real Sociedad. Sin embargo, el nombre del argentino todavía sigue presente entre sus antiguos rivales de LaLiga Santander. Esta vez fue el entrenador del Athletic Club de Bilbao quien se refirió a su ausencia y lo decisivo que era para la escuadra culé.

“Estamos hablando del mejor jugador del mundo, en todos los equipos que me he enfrentado a él siempre resultó ser determinante. No tenerlo no sé si calificarlo de alivio, pero no cabe duda de que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen”, manifestó el asturiano en una conferencia de prensa.

A pocas horas de que su equipo se enfrente al Barcelona por la segunda jornada del torneo español, el estratega precisó cómo esta situación afectaría el juego de su rival. Además, analizó las variables ofensivas que tiene el equipo de Ronald Koeman.

“Mentiría si dijera que prefiero tenerle enfrente. Antes dependían en el apartado ofensivo de forma muy importante de Messi y ahora se han dividido la importancia entre todos los miembros del ataque. Quizá sean más verticales en las acciones ofensivas de lo que eran con Messi, pueden resultar menos precisas y definitivas, pero igualmente tienen futbolistas con muchísima calidad”, sostuvo.

A pesar que el astro argentino fue anunciado como nuevo jugador de PSG, el rosarino no vio acción en el triunfo de su equipo ante el Brest por 4-2, por lo que se espera que debute en la cuarta jornada de la Ligue 1.

Además, el atacante de 34 años será una de las principales cartas en ofensiva para la Albiceleste en la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

