CM Punk regresa a la lucha libre tras más de siete años de ausencia

¡El regreso que todo amante de la lucha libre estaba esperando! Tras más de siete años alejado de los cuadriláteros, CM Punk hizo su regreso este viernes 20 de agosto como parte del evento AEW Rampage: The first dance, ante la algarabía del público presente en el estadio United Center de su ciudad natal, Chicago, Illinois. Minutos después, All Elite Wrestling hizo oficial su contratación como miembro activo del elenco.

Los cánticos a favor de Punk iniciaron al unísono con el show ante la impaciencia de los fanáticos, quienes alimentaron los rumores de su retorno durante las últimas semanas, hasta que sonó su antiguo tema en WWE, “Cult of personality” de Living Colour, y el galardonado luchador hizo acto de presencia para abrir el evento de All Elite Wrestling.

Phil Brooks tomó un micrófono y mencionó cosas importantes; en primera instancia señaló que “está en AEW para quedarse” y anunció su primer combate desde enero del 2014. El enigmático Darby Allin será el primer rival de CM Punk en un encuentro pactado para el 5 de setiembre de este año.

La empresa hizo oficial la contratación de Punk en sus redes sociales. Foto: captura Twitter

Dicha contienda marcará el retorno de Punk a la actividad profesional desde el 26 de enero del 2014, la última vez que apareció en un evento televisado de WWE, tras participar en la batalla real de 30 hombres de Royal Rumble.

Tras su presentación en la empresa dirigida por Tony Khan en conjunto con Cody Rhodes, Kenny Omega y los hermanos Jackson, Brooks utilizó su cuenta de Twitter para enviar un escueto pero contundente mensaje: “Estoy de regreso”, publicó.

Pronunciamiento de CM Punk. Foto: captura Twitter

