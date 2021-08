Atlético Paranaense vs. LDU Quito se enfrentan en vivo vía Roja Directa este jueves 19 de agosto por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que tendrá como epicentro al Estadio Arena da Baixada, se podrá ver por DirecTV Sports desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

Los brasileños no pasan por su mejor momento. Hace cinco duelos que no conocen la victoria . Además, ya no cuentan con sus delanteros Vitinho y Matheus Babi. El primero migró al Burdeos de Francia, mientras que el segundo continúa lesionado.

En el choque de ida, LDU sacó la ventaja de tres puntos, con un triunfo por 1-0 en Ecuador. Con ello, Atlético Paranaense amerita vencer al menos por dos goles para acceder directamente a semifinales.

¿A qué hora juegan Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 20).

¿Qué canal transmite el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

España: DAZN.

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver la transmisión del clásico Atlético Paranaense vs. LDU Quito por internet se puede sintonizar la señal de streaming de Movistar TV. Asimismo, puedes mirar el cotejo a través de las páginas web de Tarjeta Roja y Roja Directa. También puedes seguir la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alineación del Atlético Paranaense

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Vitinho y Bissoli.

Alineación del LDU Quito

Gabbarini; Perlaza, Guerra, Caicedo, Cruz; Piovi, Alcivar, Zunino, Angulo, Julio; Amarilla.

¿Cómo ver Atlético Paranaense vs. LDU Quito en Roja Directa?

Ingresa a www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de partidos busca Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a www.rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.