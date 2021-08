Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 llegan a su fin. Este jueves 19 de agosto se enfrentan en el duelo de vuelta Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO y ONLINE por DirecTV Sports en un partido que promete entregar emoción a los hinchas. Luego de la victoria de los ecuatorianos por 1-0 en la ida, el cuadro brasilero buscará dar la vuelta al marcador para posicionarse en la semifinal del torneo.

Por ello, a continuación te contamos cómo puedes ver este enfrentamiento y toda la información al respecto para que no te lo pierdas.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN.

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV Sports, transmitirá por internet este partido por la Copa Sudamericana 2021. Si no cuentas con esta opción, recuerda que en La República Deportes podrás seguir EN VIVO y ONLINE todas las incidencias y jugadas del LDU Quito vs. Athletico Paranaense, con todos los goles, polémicas y reacciones.

¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 20).

Posible alineación del Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Athletico Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Ze Ivaldo, Nicolas; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Carlos Eduardo y Renato Kayzer.

LDU Quito: Gabbarini; Quintero o Perlaza, Guerra, Caicedo, Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Julio; Muñoz y Amarilla.

Pronóstico del partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito

En el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 entre Atlético Paranaense vs. LDU Quito, los ecuatorianos lograron vencer a los brasileros por 1-0 casi al final del duelo. A los 87 minutos, Djorkaeff Reasco remató con la derecha desde el centro del área junto al palo izquierdo y dio el triunfo a su equipo.

Con esta victoria y luego de un partido muy cerrado, el segundo duelo entre ambas escuadras que definirá su pase a semifinales del torneo sudamericano perfila a cualquiera de los dos como posibles ganadores. Si bien el equipo de Pablo Repetto tiene la ventaja con un único tanto, los goles como visitantes podrían darle la victoria a LDU Quito si es que el Paranaense no logra anotar en la portería de su rival manteniendo la suya intacta.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

LDU Quito vs. Atlético Paranaense se medirán este jueves 19 de agosto en el Arena da Baixada de Curitiba para obtener su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2021.