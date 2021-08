Lionel Messi no integra lista de convocados de PSG para enfrentar al Brest

Lionel Messi tendrá que esperar para debutar con la camiseta del PSG. El astro argentino no forma parte de la lista de convocados del PSG para su próximo cotejo. La decisión fue tomada por Mauricio Pochettino , técnico del cuadro parisino. Si bien, el estratega jugó al misterio en una conferencia de prensa previa a la convocatoria, al final optó por no considerar al ex Barcelona.

Todo indicaba que el debut de Messi, que llegó hace poco más de una semana a París para unirse a su nuevo club, sería en la tercera jornada de Ligue1 . Al parecer, su entrenador prefiere no apresurar su estreno, no arriesgarlo y que se tome el tiempo necesario para terminar de ponerse a punto físicamente.

El futbolista rosarino tampoco formará parte de la delegación del PSG que viajará para afrontar su próximo duelo, pues se quedará entrenando en las instalaciones del club. Quienes tampoco se subirán al avión y acompañarán a Messi en sus sesiones de entrenamiento son Neymar y Leandro Paredes.

Los que sí fueron incluidos en esta nómina y alistan su debut en esta temporada son Marquinhos, Ángel Di María, Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti . Como se sabe, estos cuatro jugadores no formaron parte de la convocatoria pasada, aunque para Mauricio Pochettino ya están en condiciones de saltar al verde. La próxima chance de Messi para debutar con el PSG es el duelo de visita ante Reims del próximo domingo 29 de agosto.

