Atlético Paranaense vs LDU Quito chocan HOY 19 de agosto a las 5.15 p. m. por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. El encuentro se realiará en el Estadio Arena de Baxada de Brasil. El partido lo puedes VER EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. También puedes sintonizar el seguimiento de la contienda por la web de La República Deportes.

En el partido de ida del Atlético Paranaense vs. LDU Quito, los de Ecuador se impusieron con un 1-0 al final del encuentro contra los brasileños. Fue Djorkaeff Reasco, quien remató con un derechazo y les dio el triunfo en casa a LDU. Ahora, el equipo de Brasil quiere obtener su pase a la semifinal donde chocaría contra Peñarol, equipo que eliminó a Sporting Cristal.

VER EN VIVO Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Posible alineación del Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Athletico Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Ze Ivaldo, Nicolas; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Carlos Eduardo y Renato Kayzer.

LDU Quito: Gabbarini; Quintero o Perlaza, Guerra, Caicedo, Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Julio; Muñoz y Amarilla.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

CONMEBOL TV, NOW NET e Claro Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN.

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV Sports, transmitirá por internet este partido por la Copa Sudamericana 2021. Si no cuentas con esta opción, recuerda que en La República Deportes podrás seguir EN VIVO y ONLINE todas las incidencias y jugadas del LDU Quito vs. Athletico Paranaense, con todos los goles, polémicas y reacciones.

¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Perú: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Ecuador: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Brasil: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 20).

