Juan Romagnoli: Binacional y Cusco FC se jugarán la vida ante Cienciano

Las dos siguientes fechas serán cruciales para que Cienciano empiece a escalar posiciones en la tabla. En el papel, viendo la tabla acumulada, los rojos no deberían tener problemas para ganarle este domingo a Deportivo Binacional y la próxima semana a Cusco FC, equipos de la región sur del país candidatos a perder la categoría profesional con solo 12 puntos en el año.

Sin embargo, el habilidoso volante de ataque Juan Romagnoli no se ve triunfador con el ‘Papá' antes de tiempo, y asegura que los rivales siguientes “se están jugando la vida en cada partido”.

“Los partidos son bastante complicados porque se empieza a jugar la baja, clasificación a torneos internacionales y el campeonato. Cada partido debe ser un paso firme para nosotros. Binacional se está jugando la vida, sabemos que Cusco FC se está jugando la vida, van a ser partidos complicados”, dijo el argentino.

Luego de convertir el tanto que les dio el triunfo ante Vallejo, el medio campista comentó que el comando técnico de Gerardo Ameli se presentó en forma virtual, la indicación fue que el grupo debe estar siempre unido, tener sacrificio y solidaridad en todo aspecto.

“Siempre tengo confianza en mi nivel, todo varía según se va dando el partido. Me siento bastante tranquilo, sigo trabajando como el primer día que llegue aquí. No he metido muchos goles, no me desespera y tampoco es una obligación mía. Lo importante fue lograr la victoria ante Vallejo, fue muy bueno”, concluyó.