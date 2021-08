PSG vs Brest EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Francis-Le Blé. El encuentro por la tercera fecha de la Ligue 1 se diputará este viernes 20 de agosto e ESPN 2 estará a cargo de la transmisión. Mauricio Pochettino decidió no convocar a Messi para este duelo.

Recuerda que puedes seguir todas las incidencias a través de La República Deportes. Aquí encontrarás en minuto a minutos y todos los videos con los goles.

PSG vs. Brest: ficha del partido

Partido PSG vs. Brest ¿Cuándo juegan? Viernes 20 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Francis-Le Blé ¿En qué canal? ESPN2, ESPN Play

PSG vs. Brest: posibles alineaciones

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Wijnaldum, Herrera, Pereira; Di María, Icardi y Mbappé.

DT: Mauricio Pochettino

Brest: Bizot; Pierre, Chardonnet, Brassier, Uronen; Mananga Mbock, Magnetti; Honorat, Faivre, Cardona; Mounié.

DT: Michel Der Zakarian

PSG vs. Brest: la previa

Sin Messi. El PSG jugará su tercer partido de la Ligue 1 ante el Brest en el Estadio Francis-Le Blé. A pesar de la expectativa por el debut del mejor jugador del mundo; según la prensa francesa, Mauricio Pochettino decidió no apresurar su presencia y contar con él en las mejores condiciones físicas. Por otra parte, Neymar y Leandro Paredes también quedaron descartados.

Los hinchas del Brest también esperaban ver el astro argentino en el campo, incluso agotaron todas las entradas que pusieron a la venta. El cuadro de Michel Der Zakarian no ha tenido el mejor de los inicios, pero se encuentra invicto tras empatar en sus dos primeras presentaciones.

¿A qué hora juega PSG vs. Brest por la Ligue 1?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Brest EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD)

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD)

¿Cómo ver PSG vs. Brest vía ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD)

¿Cómo ver ESPN Play gratis?

Ingresar a la página web de ESPN Play. Elegir dentro del menú la opción de ver ESPN online. Luego, ir al logo de Cablevisión. Activar la cuenta con el usuario y contraseña para poder comenzar a ver ESPN Play gratis.

¿Cómo ver PSG vs. Brest por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Brest por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Brest: historial

Brest 0-2 PSG I 23.05.21 I Ligue 1

Brest 0-3 PSG I 06.03.21 I Copa de Francia

PSG 3-0 Brest I 09.01.21 I Ligue 1

Brest 1-2 PSG I 09.11.19 I Ligue 1

Brest 2-5 PSG I 08.01.14 I Copa de Francia

