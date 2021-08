Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba EN VIVO se enfrentan por la cuarta jornada de la Fase 2 en la Liga 2 Perú 2021. El escenario donde se llevará a cabo este compromiso, que se disputará desde las 3.30 p. m., será el Estadio San Marcos. En La República Deportes puedes seguir este y otros partidos de hoy, con una cobertura ONLINE donde encontrarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba: ficha del partido

Partido Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 19 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? -

¿A qué hora juega Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba?

En territorio peruano, el partido Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba EN VIVO ONLINE se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Tras volver a la senda del triunfo la fecha pasada contra Santos de Nasca, Deportivo Coopsol saldrá en esta cuarta jornada de la segunda fase por la Liga 2 a conseguir una nueva victoria que lo consolide como uno de los clubes que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones.

Su rival será el Deportivo Llacuabamba, equipo que acumula dos derrotas consecutivas, la más reciente por goleada ante Sport Chavelines. En el historial de enfrentamientos, Coopsol y Llacuabamba registran dos cruces previos, ambos finalizados en empate.

¿Qué canal transmite Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba?

En esta oportunidad, el partido Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba no será transmitido por televisión, pues Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Liga 2, no incluyó este cotejo en su programación.

¿Cómo seguir Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba ONLINE?

Si no quieres perderte del partido Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba EN VIVO, puedes revisar la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con el marcador actualizado minuto a minuto de este compromiso.

¿Dónde juegan Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba?

La sede que acogerá el partido Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba será el Estadio San Marcos, uno de los escenarios designados para albergar los cotejos de la Liga 2.

Historial de Deportivo Coopsol vs. Llacuabamba

Llacuabamba 2-2 Deportivo Coopsol | 03.06.21

Llacuabamba 1-1 Deportivo Coopsol | 11.12.19.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.