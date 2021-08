Ángel Comizzo conmovido por su salida de Universitario: “Estoy dolido y triste”

La era de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes terminó con el resultado en contra ante Alianza Lima; sin embargo, el entrenador argentino se despidió asegurando que guarda los mejores recuerdos del club, del que se declara hincha acérrimo.

Luego del clásico peruano, el técnico pasó las últimas horas con el equipo de Ate en el hotel de concentración, en donde evidenció sus emociones por dejar a la U.

“Me voy con una sensación de mucha tristeza. Cuando uno aprende a querer como yo quiero a este club y a esta camiseta, todo lo que he vivido aquí es muy difícil que lo pueda vivir en otro lugar” , declaró a América deportes.

Además, con la voz entrecortada, Ángel Comizzo añadió: “Estoy dolido y triste. Siento que algunas cosas hemos dejado. Ojalá que mi salida sea algo favorable para el club” .

Reafirmó que conoció la noticia por la dirigencia de Universitario de Deportes el reciente domingo: “Nosotros ya sabíamos que, fuera el resultado que fuera, la decisión estaba tomada y nosotros ya estábamos fuera del club”.

Finalmente, Comizzo se dirigió a la afición merengue para disculparse por los resultados desfavorables que su plantel consiguió y recordó el amor que tiene por la institución deportiva.

“Agradecerle a la hinchada que me soportó. Asumo mi responsabilidad total de todo lo que no salió bien y les pido las disculpas del caso. La U va a estar siempre en mi corazón por más que me hayan recriminado cosas”, enfatizó el argentino.

