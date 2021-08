¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs. LDU Quito? Este jueves 19 de agosto, el cuadro ecuatoriano se medirá ante el conjunto brasileño por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. El choque que definirá el pase a semifinales se jugará en la Arena da Baixada, con transmisión de DirecTV Sports y la cobertura online de La República Deportes.

En el encuentro de ida jugado en Quito, los albos se impusieron por 1-0 con gol de Djorkaeff Reasco (87′). Liga no tendrá una misión fácil en la vuelta a jugarse en Curitiba, aunque el rival atraviesa por un momento irregular y sufrirá la ausencia de su atacante Matheus Babi, además de incertidumbre en la defensa. El ganador chocará en la siguiente fase con Peñarol, que dejó atrás a Sporting Cristal con un global de 4-1.

¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

El duelo de vuelta entre Atlético Paranaense vs. LDU Quito inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Ecuador: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Brasil: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 20).

LDU Quito tiene la ventaja por 1-0 luego de su victoria en la ida.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

Podrás ver el Atlético Paranaense vs. LDU Quito en los siguientes canales:

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App, directvsports.com

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App, directvsports.com Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com

DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, directvsports.com Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

CONMEBOL TV, NOW NET e Claro Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

España: DAZN.

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

En Perú, Ecuador y otros países de Sudamérica, la transmisión online de este cotejo por la Copa Sudamericana irá por DirecTV GO, así como por la web y app de DirecTV Sports. Si no cuentas con acceso a ellas, podrás seguir el Atlético Paranaense vs. LDU Quito EN VIVO por internet gracias a la completa cobertura online que te traerá La República Deportes, con todos los goles, polémicas, reacciones y mejores jugadas.

Posible alineación del Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Atlético Paranaense: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Vitinho y Bissoli.

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans; Nikao, Vitinho y Bissoli. LDU Quito: Gabbarini; Perlaza, Guerra, Caicedo, Cruz; Piovi, Alcivar, Zunino, Angulo, Julio; Amarilla.

Pronóstico del partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito

Si bien Atlético Paranaense llegó a esta llave tras superar ampliamente a América de Cali en octavos (global de 5-1), en la actualidad lleva cinco partidos al hilo sin ganar (cuatro derrotas y un empate) entre el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Sudamericana, donde cayó 1-0 ante Liga de Quito en el compromiso de ida jugado en la capital de Ecuador. Ahora, necesita vencer por dos goles de diferencia para pasar de manera directa a semifinales.

Por su parte, LDU, que lleva la ventaja en esta llave, clasificó a ella tras eliminar a otro brasileño, Gremio (global de 2-2 y clasificación por goles de visitante); ahora, le basta el empate para avanzar. De sus últimos cinco partidos entre la LigaPro y el torneo continental, ganó tres y empató dos. La atención de los albos está dividida entre este encuentro y el clásico del lunes ante Barcelona SC por el campeonato ecuatoriano.

Empatando en el duelo de vuelta, LDU logrará clasificar a la semifinal.

Atlético Paranaense vs. LDU Quito: historial de partidos

Hasta la fecha solo hubo un enfrentamiento oficial Atlético Paranaense vs. LDU Quito, el de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021.

12.08.2021: LDU Quito 1-0 Atlético Paranaense – Copa Sudamericana 2021.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Paranaense vs. LDU Quito?

El escenario del partido de vuelta de Atlético Paranaense vs. LDU Quito por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será la Arena da Baixada, ubicada en la ciudad de Curitiba, Paraná (Brasil).

