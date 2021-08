El contrato del francés Karim Benzema con el Real Madrid terminaba al finalizar la presente temporada 2021-22; sin embargo, según prensa extranjera, el delantero llegó a un acuerdo verbal con la directiva para quedarse hasta el 2023 en el Santiago Bernabéu . Según el diario L’Equipe de Francia, los merengues anunciarán mañana la decisión que tomaron ambas partes.

Habrá ‘Monseur’ por dos años más en Madrid. De acuerdo al diario As de España, el contrato tendría una cláusula de 1.000 millones de euros para todo equipo que quiera llevarse al jugador francés de 33 años. Aunque no fue difícil el acuerdo, pues Benzema mencionaba la temporada pasada que “si el presidente me quiere renovar, mi puerta está abierta”.

De esa forma, el Real Madrid ha logrado la sexta renovación con sus principales figuras, después de Luka Modric, Nacho, Dani Carvajal, Luca Vásquez y Thibaut Courtois. El DT Carlo Ancelotti tiene confirmada a más de la mitad de la plantilla hasta el 2023 y, sin Messi en el Barcelona, buscarán con mayor ansias el título.

Karim Benzema en el Real Madrid

El francés podría lograr su primera distinción individual como pichichi de La Liga, pues, desde su llegada al Bernabéu, no ha podido convertirse en el máximo goleador. La temporada pasada anotó 23 tantos que lo ubicaron en segundo lugar junto a Gerard Moreno del Villarreal. Sin embargo, fue Lionel Messi quien se llevó el galardón con 30 goles.

Partidos jugados: 560

Títulos: 8

Goles: 281

Asistencias: 145

