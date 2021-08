Universitario no contará con dos jugadores para el clásico ante Alianza Lima. El primero es Iván Santillan, quien aún no se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. El otro futbolista que no estará ante los íntimos es Leonardo Rugel por decisión técnica.

El ex capitán y arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, dejó algunas declaraciones previo al clásico del fútbol peruano. "Pensé que la ausencia de Jefferson (Farfán) se haría sentir mucho en Alianza. Pero más allá de la calidad de Jefferson, el cuerpo técnico supo sacar adelante esa dificultad de no contar con él. Mañana me pongo la camiseta, sufro como cualquier hincha y más con la 'U'. Mañana en el clásico me encantaría que gane Alianza y que sea un gran partido", confesó para Ovación