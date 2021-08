El delantero de la selección peruana pasó un terrible susto mientras se dirigía a su casa. Este miércoles 18 de agosto, Paolo Guerrero sufrió un accidente vehicular mientras se dirigía a su casa, luego de los entrenamientos con el Internacional de Porto Alegre.

Según señaló el comunicador de Rádio Grenal, Carlos Lacerda, el carro del futbolista del Colorado fue golpeado por otro que se encontraba en el mismo carril . Felizmente Guerrero sufrió daños materiales y se encuentra de camino a su residencia.

En las redes sociales se pueden apreciar las imágenes de cómo quedó el auto del ‘Depredador’, quien bajó de su carro y empezó a filmar y capturar fotografías de la escena del accidente.

El delantero peruano, quien viene de anotar en la última jornada del Brasileirao, sufrió un accidente automovilístico. Foto: difusión twitter

El portal UOL señaló también que el auto del delantero peruano fue impactado por el otro vehículo. En las redes sociales, los fanáticos del Internacional de Porto Alegre se mostraron felices de que el ‘Depredador’ no haya sufrido ningún golpe serio ni lesiones que lamentar.

Así quedó el auto de Guerrero

Paolo Guerrero feliz por su gol

Días antes de sufrir este accidente, Paolo Guerrero se reencontró con el gol. El capitán de la selección peruana volvió a anotar a poco del inicio de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, en la victoria del Internacional de Porto Alegre por 4-2 ante Fluminense por el Brasileirao. Tras finalizar el duelo, se manifestó sobre los momentos complicados que afrontó en los últimos meses.

““Estoy muy feliz por volver a marcar, el gol no sale de mi cabeza. Pase por momentos muy difíciles que solo yo y mis compañeros sabemos, ellos me veían día a día. Infelizmente tuve que pasar por una segunda cirugía que, gracias a Dios, me permitió jugar al fútbol”, mencionó el capitán de la selección peruana.

A su vez, aprovechó para agradecer a sus compañeros y a su entorno por el apoyo brindado durante su recuperación. También se refirió al presente de su equipo y lo importante que fue conseguir los tres puntos. “Ahora a continuar trabajando y disfrutar esta victoria. Tenemos que ir para la cima, que es donde el Inter merece estar”, sentenció.

