Raúl Jiménez tras lesión en la cabeza: “Los médicos dijeron que era un milagro estar allí”

El 29 de noviembre de 2020 quedará grabada en la memoria del mexicano Raúl Jiménez. En el duelo entre Arsenal y Wolverhampton, el delantero ‘charro’ chocó con el brasileño David Luiz y sufrió una fractura de cráneo que lo alejó de las canchas por casi 9 meses. Tras retornar a los campos de fútbol, el pasado fin de semana ante Leicester, el atacante habló sobre su lesión.

En una entrevista concedida a The Guardian, el mexicano dio detalles de lo que le tocó vivir durante todo este tiempo desde su lesión. Jiménez indicó que casi no recuerda nada del día de la lesión. “Recuerdo que llegamos al estadio, dejé mis cosas en el vestuario, salí con mis compañeros a ver la cancha y volvimos al vestuario, y luego fue como si se apagaran las luces. No recuerdo nada más ”, refirió.

El delantero ‘azteca’ contó también lo que le dijeron los médicos tras la operación a la que fue sometido y por la que debió estar hospitalizado durante 10 días. “ Los médicos dijeron que era un milagro estar allí y que tal vez nunca podría reanudar mi carrera. Desde el primer momento me informaron de los riesgos. La fractura de cráneo tardó un poco más de lo que todos esperábamos en sanar, pero es un milagro estar aquí”, recordó.

Por el momento, Jiménez deberá usar protección en la cabeza a manera de precaución. Pero tras dar a conocer todo lo que debió pasar durante su etapa de recuperación, eso no es un obstáculo. “En los entrenamientos pasaba corriendo por delante de todos porque nadie tenía permitido entrarme”, señaló. Asimismo, confesó que, por ahora, tiene un número límite de cabezazos durante los entrenamientos pero que “ solo será por un par de meses más ”, finalizó.

