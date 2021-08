Qué dijo Toni Kroos sobre Lionel Messi, el PSG y el Real Madrid en su podcast

El centrocampista alemán Toni Kroos volvió a encender la polémica. Esta vez, a través del podcast Einfach mal Luppen, que comparte con su hermano Felix, aseguró que la salida de Lionel Messi del Barcelona podría beneficiar directamente al Real Madrid con una nueva incorporación. Como se recuerda, Kroos, pese a tener 31 años, se retiró rápidamente de la selección alemana, cuando muchos de sus connacionales tienen en promedio una edad de retiro de 35 años.

¿Cuál es la opinión de Toni Kroos sobre la partida de Lionel Messi?

“Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, con todo este asunto de Messi, tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez venga algo de París (un jugador), si eso realmente sucediera no sería ciertamente una desventaja para nosotros”, refirió en clara alusión al ingreso de Kylian Mbappé al conjunto merengue.

¿Qué dijo Kroos sobre Mbappé y Cristiano?

No es la primera vez que Kroos elogia de manera entusiasta y desmedida hacia Mbappé: a inicios de agosto declaró en una entrevista al diario Bild que el francés es el jugador “más interesante” del mercado, y que no es “nada barato”. “Real Madrid siempre quiere a los mejores jugadores, no me sorprendería”, opinó sobre la probable compra del Madrid a Mbappé.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, Kroos no escatimó dudas en señalar con firmeza que él es “el mejor jugador de su generación”, y expresó su desdén hacia Messi de esta forma: “No solo éramos compañeros de equipo (con Cristiano) sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es Cristiano. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi”, sentenció el jugador teutón.