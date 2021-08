Peñarol vs. Sporting Cristal EN VIVO juegan HOY, miércoles 18 de agosto, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2021. La transmisión de este partido la podrás seguir por la señal de DirecTV Sports en territorio peruano desde las 5.15 p. m. y vía ESPN 2 en Uruguay a partir de las 7.15 p. m.

En La República Deportes podrás disfrutar la cobertura ONLINE de este cotejo, con las alineaciones confirmadas de los dos clubes, el marcador actualizado con videos de los goles y el relato minuto a minuto de las jugadas más destacadas.

Peñarol vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 18 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? DirecTV Sports, ESPN 2

¿A qué hora es el partido Peñarol vs. Sporting Cristal?

En territorio peruano, el partido Peñarol vs. Sporting Cristal se jugará a las 5.15 p. m., mientras que en Uruguay iniciará a las 7.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 19).

Peñarol podría celebrar con su público su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. En su fortín del Campeón del Siglo, el cuadro uruguayo recibirá a un Sporting Cristal abrumado por la responsabilidad de conseguir un histórico triunfo en Montevideo.

El Manya prácticamente liquidó la llave en Lima con su triunfo por 3-1, obra de los goles de Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres y Walter Gargano. Los pupilos de Mauricio Larriera solo necesitan un empate para sellar su clasificación a la siguiente ronda, aunque incluso perdiendo 2-0 podrían acceder a las semis.

El conjunto cervecero, que no podrá contar con Alejandro Hohberg ni Marcos Riquelme, tendrá que encomendarse a lo que pueda hacer Christofer Gonzales y una dupla conformada por Irven Ávila y Percy Liza. Para darle vuelta a la serie, los pupilos de Roberto Mosquera deben vencer por tres goles de diferencia.

El historial de enfrentamientos entre Peñarol y Sporting Cristal registra siete cruces, con un saldo desalentador para los rimenses: cinco empates y dos derrotas. La última vez que los bajopontinos visitaron al aurinegro, se dejaron remontar un 3-1 a favor para terminar con caída por 4-3.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Sporting Cristal?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 4.

¿Cómo ver Peñarol vs. Sporting Cristal ONLINE?

Para que no te pierdas el compromiso Peñarol vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. También tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del duelo, con las incidencias a lo largo de los 90 minutos, a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Sporting Cristal?

El partido Peñarol vs. Sporting Cristal se jugará en el Estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Peñarol.

Alineaciones probables de Peñarol vs. Sporting Cristal

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Jesús Trindade, Walter Gargano, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini; Máximo Alonso y Agustín Álvarez Martínez.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Christopher Gonzáles; Joao Grimaldo, Irven Ávila y Percy Liza.

Historial reciente de Peñarol vs. Sporting Cristal

Sporting Cristal 1-3 Peñarol | 12.08.21

Peñarol 4-3 Sporting Cristal | 20.04.16

Sporting Cristal 1-1 Peñarol | 19.02.16.

