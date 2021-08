Johan Fano destaca el ataque de Universitario y Alianza previo al clásico del fútbol peruano

El exdelantero de la selección peruana, Johan Fano, se pronunció sobre el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza que se jugará este miércoles 18 de agosto por la séptima fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Nacional.

En una entrevista para Radio Ovación, Fano destacó que esta clase de partidos son especiales y que ambos cuadros harán todo lo posible por ganar, a pesar del momento futbolístico que atraviesan. “En el clásico del fútbol peruano no interesa cómo llegan los equipos” , destacó desde Colombia.

Por otro lado, resaltó la importancia de Novick y Barcos en el ataque del merengue y el blanquiazul. Para el exatacante, la calidad del mediocampista uruguayo y la experiencia del argentino son claves para el partido de esta noche.

“Para un delantero, siempre es fundamental tener un jugador diferente. En su momento tuve a Mayer Candelo. He tenido buenas referencias de Novick y eso es bueno para los delanteros de Universitario. Barcos es un jugador veterano de muchas batallas y Valera se quiere hacer un espacio. Cada uno tiene sus argumentos”, declaró.