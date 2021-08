Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO cara a cara EN DIRECTO por GOLTV, HOY desde el Estadio Nacional de Lima, a las 7.30 p. m. en el horario peruano; partido corresponde a la fecha 7 de la Fase 2, de la Liga 1 Bersson. Sigue el minuto a minuto e incidencias del compromiso en La República Deportes.

Universitario vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Universitario vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Miércoles 18 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú

Hora del Universitario vs. Alianza Lima:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 19).

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Universitario vs. Alianza Lima por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima por GOLTV?

Por satélite:

Chile: Canal 600, Canal 894 (HD)

Uruguay: Canal 619 (SD) Canal 1619 (HD Eventos)

Ecuador: Canal 658 (SD), Canal 1658 (HD), Canal 432

Paraguay: Canal 67, Canal 125

El Salvador: Canal 216

Ecuador: Canal 95 (SD), Canal 595 (HD)

Ecuador: Canal 56

Venezuela: Canal 119

Paraguay Personal: Canal 506 (SD), Canal 1506 (HD)

Bolivia: Canal 59

Ecuador: Canal 125

Colombia: Canal 311

Por cable:

Bolivia: Canal 516 (SD), Canal 715 (HD), Canal 321

Chile: Canal 196, Canal 163 (SD), Canal 845 (HD)

Ecuador: Canal 95 (SD), Canal 595 (HD)

Argentina: Canal 120

Panamá: Canal 266 (SD), Canal 700 (HD, Canal 387 (SD), Canal 1387 (HD)

Costa Rica: Canal 230, Canal 120

Uruguay: Canal 44 (Analógico), Canal 113 (SD), Canal 322 (HD), Canal 572 (HD), Canal 522

Colombia: Canal 26 (HD)

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por internet?

Si quieres ver el choque de Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por el clásico de la Liga 1 Betsson, debes conectarse a la señal por internet que ofrece GolTV y suscribirte a su plataforma.

¿Cómo ver GolTV EN VIVO por internet gratis?

Si lo que buscas es no perderte el enfrentamiento de Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por la clásico de la Liga 1 Betsson, tienes que conectarse a la señal por internet que ofrece GolTV, o suscribirte a la plataforma

¿Cómo ver GolTV por el celular?

Puedes acceder a GolTV desde el celular entrando al sitio play.goltv.tv por medio del navegador. Para ello, debes crear tu cuenta de usuario y registrarte en la página (no valido en territorio peruano).

¿Cuál es la app de GolTV?

La aplicación de GolTV se puede encontrar en Playstore y App Store como GolTV Play, desde donde podrás encontrar toda la programación del canal y ver tus ligas deportivas favoritas. Puedes ubicar la aplicación ingresando en este LINK.

