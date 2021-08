Federación Peruana de Bádminton desafiliará a equipos ‘fantasmas’

Se avecinan importantes cambios en la competencia de bádminton peruana, luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) aplicara una nueva resolución que incluye un total de cinco nuevos indicadores que planifican objetivos y dos de ellos se refiere a las Organizaciones Base de los torneos.

Esto específicamente controlará que todos los clubes de base estén inscritos en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) y presenten la vigencia del equipo de los RRPP de la actual junta directiva.

Por lo tanto, el presidente de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB), Gonzalo Castillo, ha decidido aplicar la resolución de presidencia 017-2021 del (IPD), para que se ejecute una gestión transparente.

“Si la Federación de Bádminton no cumple con las normativas del IPD, no te pueden dar las subvenciones ya aprobadas, o no te aprueban subvención alguna o dejas de recibir mayor subvención. Por ejemplo, en este año el IPD calificó a la FDPB en el máximo nivel, esto es Grupo 3, como lo indica la normativa vigente, (resolución de presidencia 017-2021-IPD/P) y coloca un total de cinco indicadores y dos de ellos son referidos a las Organizaciones de Base para el logro de los objetivos y pueda recibir más subvenciones”, expresa el comunicado de la FPB.

Asimismo, se anunció que tres clubes no cumplieron la nueva determinación, y que por ello fueron desafilados de la competencia, ya que no tuvieron participación desde hace tres años.

“La FDPB ha determinado que el club Germania, el Country Club Piura y Asociación China de Bádminton del Perú sean separadas por no cumplir con las disposiciones de cumplimiento que el IPD ha indicado y a su vez no se vea perjudicada del deporte del bádminton, debido a que estos clubes solo son de nombre y no tienen deportistas en actividad en eventos oficiales ante la Federación”, explicó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.