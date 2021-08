La protesta por el mal momento del Boca Juniors no solo se da por el lado de los hinchas, pues elementos que fueron parte de la historia xeneize como Cristian Traverso se manifiestan al respecto por aquellos elementos que no encajan en el clásico juego de los argentinos.

El exfutbolista y hoy comentarista de TyC Sports descargó su desazón en el programa Superfútbol para responsabilizar a la dirigencia del cuadro azul y dorado por los malos resultados; además, sostuvo que Carlos Zambrano es uno de estos futbolistas que “hace lo quiere”.

“Hay jugadores que no merecen estar jugando en Boca Juniors. No porque nosotros nos creamos más de lo que fuimos, nosotros ya no existimos más. Ustedes representan hoy al fútbol de Boca y hoy es muy fácil llegar a Boca con este desconcierto. Entonces, con la vara livianita le permitimos a Villa que haga lo que car... se le canten las pel..., a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera, a Zambrano que haga lo que quiera. Boca no es jod..., muchachos”, declaró Cristian Traverso.

Asimismo, el integrante de la época dorada del club de Carlos Bianchi añadió que preferiría tener un plantel juvenil que se comprometa a pelear por victorias que alargar una seguidilla de irregularidades.

“La gente está enojada. Cuando vuelva al estadio, se va a hacer sentir. No por una cuestión política, sino por los colores de la camiseta. Ver a Boca 24 de 26 en un torneo... ¿Quién es responsable? Todos. Yo sí tengo que jugármela con los pibes, lo hablé con los hinchas ayer. La gente quiere que se le juegue con los pibes, no importa. Se pierde, pero son los pibes. Ellos te van a correr, te van a meter una patada, se van a sacrificar y realmente eso es lo que quiere el hincha. Los que realmente entienden las cosas no son los ultras y van a perdonar quizás la transición y el momento”, enfatizó.

