Bayern Munich vs. Borussia Dortmund juegan hoy, martes 17 de agosto, por la Supercopa de Alemania. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Signal Iduna Park, se podrá ver a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana) por ESPN.

¿Qué canal transmite el partido Borussia Dortmund vs. Bayern Munich?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Borussia Dortmund vs. Bayern Munich EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Borussia Dortmund vs. Bayern Munich por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Bayern Munich?

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

Italia: 8.30 p. m.

Posible alineación del Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

Borussia Dortmund

Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham, Dahoud; Hazard, Reus, Reyna; Haaland.

Bayern Munich

Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Pronóstico del partido Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

Mientras que los bávaros ganaron la Bundesliga, los negriamarillos se quedaron con la Copa de Alemania, por lo que ahora se medirán para conseguir el primer trofeo oficial de la temporada . En el campeonato germano, ambas escuadras ya hicieron su debut.

Bayern Munich, comandado por Julian Nagelsmann, jugó en su casa contra Borussia Monchengladbach y empataron por 1-1 con anotación del legendario Lewandowski. Por su lado, Borussia Dortmund aplastó por 5-2 al Eintracht Frankfurt con una gran performance del noruego Haaland: dos goles y dos asistencias.

¿Dónde se jugará el partido Borussia Dortmund vs. Bayern Munich?

El Borussia Dortmund vs. Bayern Munich se jugará en el Estadio Signal Iduna Park.