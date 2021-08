Municipal suspende encuentro con Sport Boys debido a casos de COVID-19

A través de un comunicado, Deportivo Municipal informó a sus socios, hinchas y público en general que han procedido a suspender sus entrenamientos y su próximo duelo ante Sport Boys “para evitar que se propague la ola de contagios de COVID-19″, señala el texto.

Esta medida ha sido tomada en coordinación con la FPF Y la Liga 1 a causa del incremento, durante los últimos días, de hasta siete casos positivos de coronavirus en el plantel. Según el documento, “salvaguardando la salud de todos los involucrados en el fútbol”.

El club deja en claro que como institución comprenden que “la salud se sobrepone a la competencia”. En ese sentido, informan también que todos los integrantes del primer equipo se someterán a pruebas moleculares este martes 17 y el jueves 19 de agosto con el fin de descartar más contagios.

Por último, Municipal invoca al público a que siga manteniendo los cuidados propios ante la pandemia. Además, aseguran que como club respetan y cumplen con todos los protocolos. Asimismo, concluyen su enunciado dejando en claro que ponen por delante la salud de sus colaboradores y de sus respectivas familias.

Previa a esta decisión, el DT de Municipal, Franco Navarro, se refirió a la ola de contagios en la escuadra edil en una entrevista concedida a RPP, en la cual había descartado postergar el próximo encuentro. “Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar. Nosotros estamos en una situación delicada, pero hay jugadores en el plantel. Vamos a jugar con los que tengamos disponibles. Esperemos que entre hoy y mañana no haya otra novedad”, señaló.

Sin embargo, Navarro también recalcó que en lo que menos pensaba era en el fútbol, pues consideraba más importante que los jugadores contagiados puedan recuperarse satisfactoriamente. “Lo más importante es la salud y recuperación de los chicos. Todos los días se insiste en el cuidado y se toman las precauciones, pero hay variantes que afectan de manera más agresiva”, dijo.

