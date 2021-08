Bragantino vs. Rosario Central disputan la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana hoy, martes 17 de agosto. Desde el Estadio Nabi Abi Chedid, el duelo se podrá ver a las 5.15 p. m. (hora peruana) por ESPN.

¿A qué hora juegan Bragantino vs. Rosario Central?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Bragantino vs. Rosario Central?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Chile, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Colombia: ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Colombia, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN, DAZN 3

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Dónde ver Bragantino vs. Rosario Central EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Bragantino vs. Rosario Central por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posible alineación del Bragantino vs. Rosario Central

Bragantino

Cleiton; Edimar, Ortiz, Bruno, Aderlan; Ramires, Raul; Helinho, Praxedes, Artur; Ytalo.

Rosario Central

Broun; Martinez, Almada, Avila, Blanco; Ojeda; Zabala, Vecchio, Gianccone; Caraglio y Ruben.

Pronóstico del partido Bragantino vs. Rosario Central

El favorito para avanzar a semifinal es el cuadro brasileño. Esto luego de ganar el choque de ida por 4-3. Para pasar, los comandados por Mauricio Barbiere solo necesitan un empate.

Por su lado, Rosario Central sabe que tiene que salir a ganar. El ‘Kily’ González, DT de los argentinos, precisa que la estrategia para vencer es salir a buscar el marcador y evitar que le encajen un gol y así perder la fase . “Me quedo con la valentía, la rebeldía, el coraje y el amor propio que sacó este equipo, estoy convencido de que vamos a dar lucha para revertir la llave”, aseguró el entrenador argentino tras la derrota en el cotejo de ida.

¿Dónde se jugará el partido Bragantino vs. Rosario Central?

El Bragantino vs. Rosario Central se jugará en el Estadio Nabi Abi Chedid.