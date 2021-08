El conjunto bávaro y la escuadra negriamarilla disputarán una nueva edición de su clásico enfrentamiento en el fútbol alemán. Los dos equipos, liderados por Robert Lewandowski y Erling Haaland, chocarán por escalar posiciones en la Supercopa, y tú podrás disfrutar por Roja Directa Borussia Dortmund vs. Bayern Munich EN VIVO.

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Bayern Munich?

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

Italia: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Borussia Dortmund vs. Bayern Munich?

En Latinoamérica se puede apreciar por la señal de ESPN 2

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Borussia Dortmund vs. Bayern Munich EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Borussia Dortmund vs. Bayern Munich por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Alineación del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham, Dahoud; Hazard, Reus, Reyna; Haaland.

Alineación del Bayern Munich

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

¿Cómo ver Borussia Dortmund vs. Bayern Munich en Roja Directa?

Ingresa a www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratis. Solo debes ingresar a www.rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.