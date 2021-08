A pocos semanas de disputar la fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca se pronunció sobre los cambios en la programación y si esto afectaría su planificación. El argentino conversó con el periodista Martín Liberman al respecto y mostró su inconformidad con las modificaciones efectuadas por la Conmebol.

“Bueno, me tengo que acomodar a estas improvisaciones de último momento que supongo están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma, pero por sobre toda las cosas preparado para lo que se presente”, enfatizó el entrenador de la selección peruana.

Hace poco se dio a conocer que se jugaría una fecha triple y Perú tendrá que enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil entre el 2 y 9 de setiembre. Acerca del equipo de Neymar, el estratega tuvo una reflexión particular.

“Han sucedido tantos cambios, tengo que enfrentar nuevamente a Brasil. Antes de que termine la primera ronda, termino enfrentando dos veces a Brasil. Algo medio inédito, por lo menos en caso nuestro. Lo tengo que tomar con calma”, manifestó el ‘Tigre’.

Si bien la reciente programación responde a factores externos, Gareca prefiere concentrarse en lo deportivo. “No me gusta hacer mala sangre por cosas que no puedo cambiar. Por eso, prefiero estar enfocado, que me agarre enfocado para estar bien predispuesto para los partidos”, añadió.

A su vez, analizó la realidad de su equipo en las eliminatorias y precisó cuál es el objetivo mediato. “Estamos preparados para pelear el repechaje. Si salimos de las últimas posiciones, veremos si a lo mejor podemos un poquito más. Es difícil programarse cuando estás en las últimas posiciones. Hay que empezar a ganar. Estamos para pelear ese medio puesto que va a estar dando vueltas. Nosotros lo tenemos claro. A mí no me confunden actuaciones o rendimientos”, finalizó.

La selección peruana tendrá que enfrentar a Uruguay y Venezuela en Lima y luego viajará hacia Brasil para jugar ante el Scratch en el Estadio Arena Pernambuco de Recife.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.