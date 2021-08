Lionel Messi ya fue oficializado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain hace una semana, pero hasta el día de hoy se sigue hablando sobre su salida del FC Barcelona. En la conferencia de prensa que se realizó en el Camp Nou este lunes 16 de agosto, el presidente de la institución azulgrana, Joan Laporta, aseguró que la relación con el argentino se fue deteriorando con el tiempo y que ahora lo ve feliz en Francia.

“ Pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando ”, empezó declarando el mandamás azulgrana. “Hubiera preferido verlo en el Barca aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barca está por encima de todos. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz, se lo merece y ahora quizá seremos rivales y como rivales tenemos que encararlo”, añadió.

Laporta también se refirió a cómo se dieron las negociaciones con Lionel Messi: creyó que pudieron haberlo retenido con los números de la anterior presidencia; sin embargo, al hacer una nueva auditoria, se percataron que era casi imposible seguir manteniendo al argentino.

“Si pensamos que se podía hacer es porque solo conocíamos los números de la anterior junta. Nosotros presentamos a LaLiga unas pérdidas de 89 millones que nos permitía hacer un esfuerzo. Cuando vemos que LaLiga nos daba expectativas éramos optimistas, pero cuando vemos a cambio de qué es cuando nos damos cuenta de que no puede ser, a pesar de que nos habíamos dado la mano con Messi ”, manifestó.

“Cuando vimos la magnitud de la tragedia vimos que no podía ser. Las dos partes hubiéramos querido otro final, pero hay que aceptar que no se ha podido cumplir la idea que teníamos en un principio. Ha acabado una de las más bonitas historias que se han producido en el fútbol, que normalmente no duran tanto. Prefiero recordar los buenos momentos y no los malos. Nosotros estamos ilusionados con el equipo y a Leo se le ve contento en París”, culminó Joan Laporta.

